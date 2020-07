GP andalusia gara moto3: Suzuki prova di forza (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo la delusione di settimana scorsa, Tastuki Suzuki fa sua la gara moto3 del GP d’andalusia. E lo ha fatto con una prova di forza: partito dalla pole, si è messo in testa e ha difeso la posizione con le unghie e con i denti. Resistendo a tutti gli attacchi, ultimo nel tempo quello di John McPhee, il giappo-riccionese ottiene il primo successo stagionale. Terza posizione per Celestino Vietti, autore di una gran gara negli ultimi giri. Il grande colpo di scena è la caduta di Albert Arenas, al giro 15. Il pilota spagnolo mantiene la leadership del campionato, ma perde tutto il vantaggio. Gp andalusia, la cronaca della gara moto3 Tastuki Suzuki sfrutta bene la pole, ed ... Leggi su sport.periodicodaily

Dopo la delusione di settimana scorsa, Tastuki Suzuki fa sua la gara Moto3 del GP d’Andalusia. E lo ha fatto con una prova di forza: partito dalla pole, si è messo in testa e ha difeso la posizione co ...Questa volta il "giapporiccionese" della SIC58 Squadra Corse converte la pole in vittoria e Celestino chiude terzo dietro a McPhee. Brutta caduta di Arenas, ma è ok.