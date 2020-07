Fiorentina, Cutrone: «La classifica non rispetta i valori della squadra» (Di domenica 26 luglio 2020) Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sul momento dei viola: «Di Chiesa mi ha colpito la forza fisica ma anche la tecnica abbinata alla velocità e alla potenza: è sempre in grado di creare la superiorità numerica». RIBERY – «Per tutti noi giocare con un compagno come lui è più facile: sa sempre dove mettere la palla». ROMA – «I giallorossi hanno obiettivi importanti ma noi non vogliamo smettere di muovere la classifica. Lo abbiamo dimostrato anche con l’Inter. Ci aspetta ... Leggi su calcionews24

