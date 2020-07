Ferrero: «Sto ancora aspettando i soldi dello Sporting Lisbona per Bruno Fernandes» (Di domenica 26 luglio 2020) Caso Fernandes, il presidente Ferrero fa il punto sulla querelle con lo Sporting Lisbona: «ancora mi devono pagare» Lo Sporting Lisbona continua a tenere la propria posizione sul caso Bruno Fernandes con la Sampdoria. Non è l’unica causa in atto: William Carvalho con il Cercle Brugge e Sporting Braga per la percentuale sulla futura rivendita di Rodrigo Battaglia sono in attesa. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha fatto il punto della situazione: «Bruno è andato in uno dei club più ricchi al mondo come il Manchester United per 70 milioni di euro dallo Sporting e la Samp vantava il 10% sul ... Leggi su calcionews24

figliodijuvest1 : Ferrero ha detto che non vede Ronaldo fare l'attore, segnatevi sto tweet che fa doppietta. - AntighiZeneixi : @sterossi74 Ferrero figlio di una genoana sta godendo per il derby venduto, il giorno che sto nano maledetto passer… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero Sto Ronaldo attore? Ferrero lo boccia | “Troppo riservato E poi quel soprannome…” Zazoom Blog Ferrero: «Sto ancora aspettando i soldi dello Sporting Lisbona per Bruno Fernandes»

Lo Sporting Lisbona continua a tenere la propria posizione sul caso Bruno Fernandes con la Sampdoria. Non è l’unica causa in atto: William Carvalho con il Cercle Brugge e Sporting Braga per la percent ...

Mundial Football Club, nuova affiliata “Next Generation Sampdoria”

Roma – Dopo l’annuncio ufficiale comparso sul sito della Sampdoria, l’affiliazione della Mundial Football Club con la “Next Generation Sampdoria” è ormai realtà. Fortemente voluto dal presidente Massi ...

Lo Sporting Lisbona continua a tenere la propria posizione sul caso Bruno Fernandes con la Sampdoria. Non è l’unica causa in atto: William Carvalho con il Cercle Brugge e Sporting Braga per la percent ...Roma – Dopo l’annuncio ufficiale comparso sul sito della Sampdoria, l’affiliazione della Mundial Football Club con la “Next Generation Sampdoria” è ormai realtà. Fortemente voluto dal presidente Massi ...