Ferrero: «Non siamo una vittima sacrificale. Andremo a Torino con grande orgoglio» (Di domenica 26 luglio 2020) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato sulle pagine di Libero: queste le parole del numero uno blucerchiato Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato intervistato da Libero nel giorno della sfida alla Juventus. MATCH – «Non siamo la vittima sacrificale di nessuno né tantomeno in vacanza. Ci tengo a precisarlo nei confronti di chi considera scontati i tre punti per i bianconeri. Nient’affatto! Anzi le dico di più: vogliamo continuare il ciclo di successi delle ultime settimane. Andiamo a Torino per giocarci la nostra partita con grande orgoglio e provare a vincere. Perché un conto è sconfiggere una rivale diretta e un conto i Campioni ... Leggi su calcionews24

ilbianconerocom : Ferrero: 'Samp, non siamo vittima della Juve, rimandiamo lo scudetto. Ronaldo? Ha un difetto'… - junews24com : Ferrero: «Niente vacanza a Torino, Samp non è vittima sacrificale» - - fantom9 : Non lo mettevo in dubbio... #JuvSam - FlashJ18 : Su stia zitto ...farebbe più bella figura #JuveSamp #JuventusSampdoria - clubdoria46 : Futuro #Ranieri? A domanda #Ferrero non risponde... #Sampdoria -