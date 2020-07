Ercolano, bambina di 11 anni annega nella piscina di un hotel (Di domenica 26 luglio 2020) Napoli 26 luglio 2020 - Una bambina di 11 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Ercolano, in provincia di Napoli. La tragedia è avvenuta intorno alle 19, mentre la piccola stav giocando ... Leggi su quotidiano

