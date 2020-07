Disturbi duri a scomparire Post-Covid, serve un’équipe (Di domenica 26 luglio 2020) Sono molte le figure professionali necessarie nel percorso di guarigione: dal fisiatra al cardiologo fino allo psicologo. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Disturbi duri

L'Eco di Bergamo

ALESSANDRIA – Per settimane hanno tenuto duro portando avanti il loro lavoro anche in situazioni difficilissime. Hanno lavorato per 12 ore, hanno fatto i conti con dispositivi di protezione individual ...Per la prima volta, Kim Kardashian parla del disturbo bipolare di Kanye West. Lo difende, e chiede ai media e ai followers compassione ed empatia Tra le più controverse vicende di questo inizio d’esta ...