Coronavirus, tracce del virus in località turistica: scatta la chiusura immediata (Di domenica 26 luglio 2020) tracce di virus all'hotel delle Terme di Caramaico. Sospesa l'attività ripresa con tanta fatica il 13 luglio e nel massimo rispetto di tutte le norme sanitarie per la prevenzione del Covid-19. A comunicare la sospensione è stata la stessa società Terme srl che ha avvertito gli ospiti presenti in hotel e i dipendenti dello stabilimento termale che si trova in provincia di Pescara. Le tracce di Coronavirus sono state rinvenute con «tamponi ambientali eseguiti la mattina del 24 luglio per il rilievo del Covid-19, svolti in autocontrollo negli ambienti dello stabilimento termale e dei locali dell’Hotel Terme Maiella - dice una nota interna della società - ed è emersa la positività di due superfici nei locali ... Leggi su howtodofor

