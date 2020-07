Come prevenire lo sviluppo del diabete? Uno studio suggerisce una spezia (Di domenica 26 luglio 2020) Si evidenziano alcune novità sul fronte delle scoperte che potrebbero evitare lo sviluppo del diabete legate soprattutto al consumo di alcuni alimenti e aromi che avrebbero una funzione essenziale per coadiuvare la prevenzione di questa comune patologia. Secondo uno studio condotto da endocrinologi del Jocelyn diabetes Center di Boston, il più grande centro di ricerca sul diabete del mondo e pubblicato dal Journal of the Endocrine Society, la cannella migliorerebbe il controllo della glicemia nei pazienti affetti da pre-diabete, inoltre avrebbe anche un’influenza positiva nel rallentare la progressione del diabete 2. Lo studio effettuato in collaborazione con i colleghi tedeschi del Landstuhl Regional Medical Center ed i ... Leggi su quotidianpost

SalvaUnAmico : [26.07-11:30] Come prevenire l’abbandono di #animali #SalvaUnAmico - SECONDA PARTE - progetto monitorato da… - marisavillani : RT @Seb1917: ma i banchi mobili come aiutano a prevenire il covid? - rodolfoziberna : L'aspetto che dovrà essere affrontato è come poter prevenire simili eventi in luoghi pubblici e privati. Negli aspe… - iodalmare70 : RT @SalvaUnAmico: [26.07-10:30] Come prevenire l’abbandono di #animali #SalvaUnAmico - PRIMA PARTE - progetto monitorato da @emergenza24 h… - SalvaUnAmico : [26.07-10:30] Come prevenire l’abbandono di #animali #SalvaUnAmico - PRIMA PARTE - progetto monitorato da… -

Ultime Notizie dalla rete : Come prevenire Ecco come prevenire e curare la caduta dei capelli Proiezioni di Borsa Analisi della trade che ha portato Jamal Adams ai Seattle Seahawks

Da qualche settimana a questa parte le uniche notizie riguardanti la NFL anche solo lontanamente definibili “succose” hanno visto come protagonisti NFLPA, lega, test, prevenzione e più o meno spontane ...

Shi Zhengli, la virologa “Bat Woman”: «Il coronavirus non è partito da Wuhan, Trump chieda scusa»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PECHINO — Shi Zhengli, 56 anni, virologa cinese con Ph.D all’università di Montpellier in Francia, ricercatrice sul campo (ha studiato i pipistrelli nelle grotte per più di q ...

Da qualche settimana a questa parte le uniche notizie riguardanti la NFL anche solo lontanamente definibili “succose” hanno visto come protagonisti NFLPA, lega, test, prevenzione e più o meno spontane ...DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PECHINO — Shi Zhengli, 56 anni, virologa cinese con Ph.D all’università di Montpellier in Francia, ricercatrice sul campo (ha studiato i pipistrelli nelle grotte per più di q ...