Castrovilli: «Spero di giocare la Champions con la Fiorentina. Commisso è ambizioso» (Di domenica 26 luglio 2020) Gaetano Castrovilli ha parlato al Corriere Fiorentino dei suoi sogni e dei suoi progetti con la maglia della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato al Corriere Fiorentino dei suoi sogni e dei suoi progetti da raggiungere con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole. MAGLIA NUMERO 10 – «Sarebbe un altro sogno che si realizza, io mi sento pronto. Se la società me lo permetterà sarò onorato di indossare quella maglia, è stata di mostri sacri della Fiorentina e del calcio internazionale come Rui Costa e soprattutto Giancarlo Antognoni». CONDIZIONE FISICA – «Come sto? Bene, purtroppo non è facile dopo uno stop così lungo e forzato ma ora mi sento bene. Peccato per tutto quello che è successo perché prima del ... Leggi su calcionews24

