Calciomercato Napoli – Osimhen ha firmato: possibile l’inserimento di una contropartita (Di domenica 26 luglio 2020) La fumata bianca è arrivata, sebbene l’affare non sia ancora definibile ufficiale: Victor Osimhen sarà un calciatore del Napoli, avendo la società azzurra oramai trovato l’accordo sia con il Lille, sia con il nuovo agente del calciatore. Il dettagli del contratto Il promettente attaccante nigeriano infatti, come rilevato dal Corriere dello Sport, ha già firmato il contratto che lo legherà al club partenopeo per i prossimi 5 anni, e che lo renderanno di fatto l’acquisto più caro della storia del calcio Napoli. L’ufficialità dell’affare verrà comunicata da De Laurentiis attraverso il proprio profilo twitter nonchè dal sito ufficiale della società azzurra, dopo che le parti interessate sistemeranno qualche piccolo ... Leggi su giornal

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: tempi e costi dell’operazione Osimhen

La chiusura dell’affare Osimhen è per il Napoli sempre più vicina. Le ultime ore, poi, sono state particolarmente intense. Come è noto, c’è stato un vero e proprio conclave in Francia con i rappresen ...

