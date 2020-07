Bodyguard su Rai 3 la serie inglese con Richard Madden, lunedì 27 luglio i primi due episodi (Di domenica 26 luglio 2020) Bodyguard su Rai 3 lunedì 27 luglio i primi due episodi della serie tv con Richard Madden Arriva in prima tv in chiaro la miniserie inglese Bodyguard, in onda da lunedì 27 luglio su Rai 3 in prima serata. Una serie tv campione d’ascolti in patria, ma anche fortemente criticata per il modo in cui dipinge gli islamici come terroristi. Una produzione BBC, il principale canale pubblico inglese, capace di realizzare un prodotto godibile, interessante, appassionante senza scadere nella banalità. La serie è stata creata da Jed Mercurio (Line of Duty), che è anche produttore con Simon Heath della World Productions e ... Leggi su dituttounpop

marty327 : @Andromedableah Bodyguard la serie tv con Richard Madden sulla Rai?????? - Andromedableah : Domani rewatch di bodyguard grazie alla Rai e ho Internet che va come il medioevo Piango perché non posso commentare come vorrei ?? - atlanticavill : e per chi non lo ha ancora visto su netflix vi avviso che bodyguard sarà su rai 3 da lunedì QUINDI CORRETE A GUARDA… - Notiziedi_it : ‘Bodyguard’ la serie drammatica più vista degli ultimi dieci anni nel Regno Unito sbarca su Rai 3 - annoyingsoul29 : Lunedì sera svoltato perché domani sera su Rai 3 ci sta Richard Madden con Bodyguard che ho visto l’anno scorso pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Bodyguard Rai "Bodyguard" la serie è su Rai3 RAI - Radiotelevisione Italiana 'Bodyguard' la serie drammatica più vista degli ultimi dieci anni nel Regno Unito sbarca su Rai 3

Arriva in prima visione su Rai3 - lunedì 27 luglio, martedì 28 e lunedì 3 agosto alle 21.10 - "Bodyguard", la serie drammatica più vista degli ultimi dieci anni nel Regno Unito e ha reso il suo protag ...

Daredevil e Jessica Jones: le seconde stagioni su Rai 4

Continua l‘appuntamento su Rai 4 con le serie Marvel, per un’estate tutta all’insegna dell’intrattenimento, dell’azione e del coraggio! Si comincia con l’uomo senza paura: la seconda stagione di Dared ...

Arriva in prima visione su Rai3 - lunedì 27 luglio, martedì 28 e lunedì 3 agosto alle 21.10 - "Bodyguard", la serie drammatica più vista degli ultimi dieci anni nel Regno Unito e ha reso il suo protag ...Continua l‘appuntamento su Rai 4 con le serie Marvel, per un’estate tutta all’insegna dell’intrattenimento, dell’azione e del coraggio! Si comincia con l’uomo senza paura: la seconda stagione di Dared ...