Benevento, saltato l’ingaggio di Remy: in arrivo Daniel Sturridge? (Di domenica 26 luglio 2020) Benevento alla ricerca di un nuovo attaccante. Infatti, l’arrivo di Loic Remy è saltato dal momento che il calciatore non ha superato le visite mediche. Ora il club cerca un altro attaccante da mettere a disposizione di Pippo Inzaghi per il ritorno in Serie A e il nome caldo del momento è Daniel Sturridge. L’ipotesi è avvalorata dal fatto che l’ex Liverpool abbia rescisso il contratto con il Trabzonspor. Secondo quanto riportato dal Mail, Sturridge si prenderà del tempo per valutare le offerte ricevute e prendere una decisione sul proprio futuro. Sono infatti diverse le proposte arrivate al calciatore e non è da escludere una nuova esperienza all’estero. La priorità però rimane l’Inghilterra ... Leggi su sportface

