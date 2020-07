Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 30 luglio 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Giovedì 30 luglio 2020 – Una doccia fredda per Michael: Michael aveva cantato vittoria troppo presto! Infatti dopo qualche giorno il laboratorio di analisi mette in discussione l’autopsia eseguita dal dottore. Insomma non c’è alcuna correlazione con la pianate velenosa. La notizia fa arrabbiare Paul che se la prende ancora una volta con Michael. Intanto Annabelle fa salti di gioia e pensa di tornare al Furstenhof…. L'articolo Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 30 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 25 al 31 luglio 2020: le intuizioni di Michael - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni italiane: Franzi scopre che Nadja è incinta! - #Tempesta #d’amore #anticipazioni - Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 25 al 31 luglio 2020: le intuizioni di Michael - zazoomblog : Tempesta d’Amore: anticipazioni 21 luglio “I sospetti di Micheal” - #Tempesta #d’Amore: #anticipazioni - redazionetvsoap : #TempestaDAmore Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #anticipazioni -