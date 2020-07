Alcolici ai minori e oltre l’orario consentito, sanzione per un locale nel Salernitano (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Anche a Nocera Inferiore le zone del centro cittadino, interessate al fenomeno della “movida”, hanno visto all’opera agenti delle Forze dell’Ordine e della Polizia locale che, secondo la pianificazione predisposta, con ordinanza del Questore, hanno controllato persone e locali pubblici, sia per prevenire forme di illegalità ma, soprattutto, per verificare il rispetto delle indicazioni dettate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nonchè della recentissima ordinanza regionale in tema di misure per evitare la diffusione del contagio Covid-19. Nel corso dell’attività, che ha riguardato anche la verifica della regolarità della vendita di bevande alcoliche, nel rispetto delle modalità e dei limiti orari di ... Leggi su anteprima24

Sermocity : RT @LatinaQTW: Movida fuori controllo a San Felice Circeo, assembramenti e alcolici venduti ai minori. Sanzioni e locali chiusi https://t.c… - joselitacapponi : RT @LatinaQTW: Movida fuori controllo a San Felice Circeo, assembramenti e alcolici venduti ai minori. Sanzioni e locali chiusi https://t.c… - LatinaQTW : Movida fuori controllo a San Felice Circeo, assembramenti e alcolici venduti ai minori. Sanzioni e locali chiusi - LatinaCorriere : San Felice Circeo, assembramenti e alcolici ai minori. Chiusi due locali - - CorriereCitta : Assembramenti e alcolici venduti ai minori di 16 anni: chiuso noto pub a San Felice Circeo -

Ultime Notizie dalla rete : Alcolici minori Alcolici ai minori e oltre l'orario consentito, sanzione per un locale nel Salernitano anteprima24.it Napoli, la movida selvaggia trasloca sui Quartieri Spagnoli senza controlli

Spritz a un euro - meglio non pensare a che cosa ci mettono dentro - cicchetti a cinquanta centesimi bevuti a raffica, “canne” fumate - e passate di bocca in bocca - con la stessa disinvoltura che si ...

Roma: 21enne litiga con la fidanzata, si getta dalla finestra e muore in ospedale

Aveva bevuto alcol e al culmine di una lite con la fidanzata si è gettato dalla finestra, precipitando per 15 metri. Il giovane di 21 anni è stato trasportato ancora vivo ma in condizioni gravissime a ...

Spritz a un euro - meglio non pensare a che cosa ci mettono dentro - cicchetti a cinquanta centesimi bevuti a raffica, “canne” fumate - e passate di bocca in bocca - con la stessa disinvoltura che si ...Aveva bevuto alcol e al culmine di una lite con la fidanzata si è gettato dalla finestra, precipitando per 15 metri. Il giovane di 21 anni è stato trasportato ancora vivo ma in condizioni gravissime a ...