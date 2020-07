Alarm Phone, due barche in difficoltà con 140 persone a bordo in zona SAR maltese (Di domenica 26 luglio 2020) Almeno 140 persone a bordo di due diverse imbarcazioni in avaria stanno rischiando la vita nel Mediterraneo. Lo segnala Alarm Phone, che ha già inviato tempestive segnalazioni alle autorità di Malta e Italia.Un barcone col motore in avaria è in stallo in zona SAR maltese con a bordo 95 migranti. La piccola imbarcazione, stando a quanto riferisce la ONG, sta imbarcando acqua ormai da ore. In zona SAR maltese è stata identificata anche una seconda imbarcazione con a bordo 45 persone, anche questa in estrema difficoltà.Alarm Phone è in contatto coi migranti a bordo delle barchette in avaria:Hanno ... Leggi su blogo

