Stash rivela il sesso del bebè e lo fa in un modo davvero unico (FOTO) (Di sabato 25 luglio 2020) Stash annuncia il sesso del bebè e dice a tutti che è già innamorato della figlia che avrà dalla bella Giulia La voce del gruppo The kolors, Stash presto diventerà papà per la prima volta. Ne è davvero molto emozionato e ha voluto dire a tutti della lieta notizia annunciando anche quale sarà il sesso del bebè. Durante l’ultimo appuntamento di Amici speciale, ha detto che la sua compagna Giulia era in attesa di un bambino. Era molto emozionato e ha lasciato il pubblico in grande felicità. La sua compagna si chiama Giulia Belmonte ed è una ragazza molto riservata che non aveva voluto dire la notizia lei in anteprima. Probabilmente anche la donna è rimasta sorpresa del fatto che il suo compagno abbia voluto annunciare ... Leggi su kontrokultura

