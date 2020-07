Serie A, arbitri 36ª giornata: ecco i fischietti per le gare del 26 luglio (Di sabato 25 luglio 2020) L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le gare della Serie A valide per la 36ª giornata: i dettagli L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le gare della 36ª giornata di Serie A. ecco gli arbitri dei match di domani. BOLOGNA – LECCE Domenica 26/07 h. 17.15 CALVARESE CARBONE – LO CICERO IV: SACCHI VAR: GIACOMELLI AVAR: TEGONI CAGLIARI – UDINESE Domenica 26/07 h. 19.30 PASQUA BINDONI – PASSERI IV: MARINI VAR: DI PAOLO AVAR: DEL GIOVANE H. VERONA – LAZIO Domenica 26/07 h. 19.30 VOLPI VALERIANI – GALETTO IV: ROS VAR: FABBRI AVAR: MELI ROMA – FIORENTINA Domenica 26/07 h. 19.30 CHIFFI DI IORIO – VECCHI IV: GUIDA VAR: MAZZOLENI AVAR: DE MEO SPAL – TORINO ... Leggi su calcionews24

_A_t_r_e_i_u_ : RT @Fantacalcio: Serie A, gli arbitri delle gare di oggi: c'è Massa per l'Inter - Fantacalcio : Serie A, gli arbitri delle gare di oggi: c'è Massa per l'Inter - sportli26181512 : Arbitri di A, Roma-Fiorentina a Chiffi. Juve-Sampdoria: Fourneau: Rese note le designazioni della 36ª giornata: Ver… - SalentoSport : #SERIEA – Al via una lunghissima due giorni per il #Lecce: programma e #arbitri del 36° turno… - sportface2016 : #SerieA, arbitri domenica 36a giornata: #RomaFiorentina a Chiffi, Fourneau per #JuventusSampdoria -