Quello che sappiamo davvero dei Covid party (Di sabato 25 luglio 2020) (foto: Jeff Gritchen/MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images)Stando ai giornali, i Covid party sono ovunque. Sono spuntati per la prima volta intorno a marzo. Dall’Europa agli Usa, si diceva, le persone organizzano party con persone positive allo scopo di infettarsi. Dato che non pensano che il coronavirus sia così pericoloso, sarebbe un modo divertente per procurarsi l’immunità col valore aggiunto di farlo in modo naturale e divertendosi. A luglio è arrivata una nuova ondata di notizie dall’America. Florida: una ragazza immunodepressa è morta dopo che la madre anti-vax l’aveva portata a un Covid party. Alabama: si organizzerebbero delle feste con una riffa: chi si contagia, prende tutti i soldi dei partecipanti. Poi in Texas una ... Leggi su wired

Non è fisicamente impossibile che un gruppo di incoscienti (o vittime di disinformazione e dell’infodemia) organizzi un party col proposito di infettare persone. Per di più, questo avrebbe un ...

