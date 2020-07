Piovono chiamate con prefisso 216 anche a luglio ma è il solito trucco (Di sabato 25 luglio 2020) Ci risiamo, anche in questa piena estate, con le chiamate con prefisso 216. Non è la prima volta che molti italiani ricevono questo tipo di contatto da un numero internazionale e per un'ulteriore volta tutti vanno messi in guardia dai pericoli che si possono correre in questi casi. Siamo al cospetto della solita truffa delle ping calls che, loro malgrado, in molti hanno imparato a conoscere. Restano da avvertire tuttavia tutti coloro che si confrontano oggi e per la prima volta con il fenomeno. A voler geolocalizzare le chiamate con prefisso 216 va subito detto che queste provengono dalla Tunisia. Davvero difficile è che la maggior parte dei nostri lettori abbiano amici o conoscenti proprio nel paese del Mediterraneo: per questo non ci sarebbe nessun motivo valido per ricevere un ... Leggi su optimagazine

