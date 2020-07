Pescara, ragazzo trovato coperto di sangue in hotel: muore in ospedale (Di sabato 25 luglio 2020) Tragedia a Pescara dove un ragazzo di soli 21 anni è stato trovato in una pozza di sangue in un hotel: morto in ospedale, amico in caserma Pescara sconvolta dalla morte di un ragazzo di soli 21 anni. Alessandro Di Nino, nativo di Ortona, è stato trovato in una pozza di sangue in gravissime condizioni all’interno di una camera dell’hotel Holiday. Il ragazzo, residente proprio a Pescara, è stato trasportato con urgenza in ospedale, dove però dopo poche ore ha perso la vita. La sua morte è ancora un mistero sul quale le autorità stanno indagando. Ad essere portato in caserma è il suo amico di ... Leggi su bloglive

il_pescara : Morto il ragazzo ritrovato gravemente ferito in un albergo del lungomare - il_pescara : Ragazzo ritrovato ferito in un albergo della riviera, è in Rianimazione in gravi condizioni - Cadelux : @missfedericap @davideazn Conosco un ragazzo che ora è in ferie a Pescara e ne spende 10.000 al giorno, ma resta umile qui sul twitter. - salvoguida23 : RT @clarkxvfire: Stamattina sono usciti nuovi casi nella mia regione come a Chieti, Riccione, Milano, Foggia e tanti altri, il reparto covi… - elexmose : RT @clarkxvfire: Stamattina sono usciti nuovi casi nella mia regione come a Chieti, Riccione, Milano, Foggia e tanti altri, il reparto covi… -