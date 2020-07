Pagelle Napoli-Sassuolo 2-0: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di sabato 25 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Napoli-Sassuolo 2-0, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I ragazzi di Gennaro Gattuso vincono una partita sofferta con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Hysay e di Allan con gli ospiti che vanno in gol per quattro volte ma vengono fermati dal var e dal fuorigioco. Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 5, Manolas 6 (14′ st Maksimovic 6), Koulibaly 6, Hysaj 7; Fabian Ruiz 5 (34′ st Allan 7), Lobotka 6, Zielinski 6.5 (34′ st Elmas sv); Callejon 6 (22′ st Politano 6.5), Milik 5.5 (22′ st Mertens 6.5), Insigne 6.5. In panchina: Meret, Luperto, Malcuit, Ghoulam, Demme, Lozano, Younes. Allenatore: Gattuso ... Leggi su sportface

