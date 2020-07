Oms: record di contagi nel mondo, 284.196 in 24 ore (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 25 LUG - I casi di coronavirus a livello globale segnano un altro record giornaliero: secondo i conteggi dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Oms, ieri i nuovi contagi nel mondo ... Leggi su corrieredellosport

