Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni: torna Milik dal 1′ minuto (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Napoli torna in campo stasera per la penultima gara stagionale allo Stadio San Paolo, dove affronterà un Sassuolo in forma e tra le migliori squadre post-lockdown. Dopo la deludente sconfitta di Parma, Gattuso dovrebbe riproporre la formazione tipo, anche se con alcune defezioni. Tra i pali confermato Meret. torna invece titolare Manolas al fianco di Koulibaly. Centrocampo con Lobotka in regia e l’accoppiata Fabian-Zielinski ai lati. In attacco Callejon e Insigne giocheranno a supporto di Milik che torna dalla squalifica. In panchina Mertens, non ancora al meglio dopo l’infortunio con l’Udinese. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian ... Leggi su anteprima24

