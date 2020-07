MotoGp – Qualifiche Gp Andalusia: Dovizioso non passa nel Q2, Marquez si ritira! [LIVE] (Di sabato 25 luglio 2020) Concluse le 4 sessioni di prove libere, sul circuito di Jerez vanno in scena le Qualifiche del Gp dell’Andalusia. Nemmeno il tempo di iniziare che subito nei minuti iniziali del Q1 c’è subito il primo colpo di scena: Marc Marquez scende dalla moto dopo nemmeno un giro e torna mestamente nel box. Dopo una mattinata intera passata a lottare, con i dolori del suo fisico e la sua ferrea forza di volontà che lo ha spinto a scendere in pista tra FP3 ed FP4, Marquez è costretto ad arrendersi a causa del forte dolore e ad optare per il ritiro. Il suo secondo weekend stagionale finisce qui. Un’eventuale recupero in ottica titolo, partendo praticamente con due gare di ritardo, sarà adesso molto complicato. Qualifiche Gp ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : Jerez: #FP4, qualifiche e la pole LIVE! Diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno #SkyMotori #AndaluciaGP… - SkySportMotoGP : ARRIVA ARRIVA IL DIABLO: POLE POSITION! ?? Concluse le prime qualifiche della #MotoGP 2020 ?? Prima fila n°100 per… - VRRidersAcademy : Qualifiche @MotoGP ?? @PeccoBagnaia P4 ???? @FrankyMorbido12 P10 - Filo2385Filippo : RT @Corriere: Gp di Andalusia Marquez scende dalla moto: troppo dolore Qualifiche Live - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Gp di Andalusia Marquez scende dalla moto: troppo dolore Qualifiche Live -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Qualifiche MotoGp Jerez, le qualifiche in diretta: Marquez abbandona QUOTIDIANO.NET MotoGP | Gp Jerez Qualifiche: Marc Marquez out, lo spagnolo alza bandiera bianca

MotoGP GP Andalusia 2020 Honda Repsol – Marc Marquez dopo essere sceso in pista nelle FP3 e FP4 del Gran Premio di Andalusia, in programma domani a Jerez, ha alzato bandiera bianca dopo solo un giro p ...

MotoGP, Gran Premio di Andalusia 2020: live le qualifiche

Tutto è pronto per le qualifiche del MotoGP Gran Premio di Andalusia 2020, secondo appuntamento del Motomondiale. La diretta live ...

MotoGP GP Andalusia 2020 Honda Repsol – Marc Marquez dopo essere sceso in pista nelle FP3 e FP4 del Gran Premio di Andalusia, in programma domani a Jerez, ha alzato bandiera bianca dopo solo un giro p ...Tutto è pronto per le qualifiche del MotoGP Gran Premio di Andalusia 2020, secondo appuntamento del Motomondiale. La diretta live ...