Matteo Salvini dice che l’inchiesta su Fontana è «malagiustizia a senso unico» (Di sabato 25 luglio 2020) «Attilio Fontana ‘indagato’ perché un’azienda ha regalato migliaia di camici ai medici lombardi. Ma vi pare normale? La Lombardia, le sue istituzioni, i suoi medici, le sue aziende e i suoi morti meritano rispetto. malagiustizia a senso unico e ‘alla Palamara’, non se ne può più». Parola di Matteo Salvini. Attilio Fontana ”indagato” perché un’azienda ha regalato migliaia di camici ai medici lombardi. Ma vi pare normale? La Lombardia, le sue istituzioni, i suoi medici, le sue aziende e i suoi morti meritano rispetto.malagiustizia a senso unico e “alla Palamara”, non se ne può più. — ... Leggi su giornalettismo

Nelle carte all'esame della Procura della Repubblica di Pavia per l'inchiesta sull'accordo tra Policlinico San Matteo di Pavia e azienda Diasorin per l'effettuazione dei test sierologici anti-Covid, i ...Roma, 24 lug 21:55 - (Agenzia Nova) - I soldi servono oggi, domani potrebbe essere troppo tardi. Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. "A settembre sono in arrivo 12 milioni di ca ...