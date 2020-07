Luca Palamara, scooter in regalo e multe pagate. Nuove accuse al magistrato (Di sabato 25 luglio 2020) Spuntano fuori Nuove, gravissime accuse verso Luca Palamara: tra i regali ricevuti in cambio dei suoi favori anche due moto e il pagamento di alcune multe. Emergono Nuove accuse nei confronti dell’ex presidente dell’Associazione nazionale dei magistrati Luca Palamara. Il pm romano – da quanto emerge – non avrebbe soltanto abusato del suo ruolo istituzionale … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

reportrai3 : Inizia processo disciplinare Csm per pm Luca Palamara. Secondo pg Cassazione avrebbe tentato di condizionare nomine… - petergomezblog : Luca Palamara, il pg della Cassazione: “Strategia di danneggiamento del procuratore Creazzo per esigenze di Luca Lo… - Luca_Fantuzzi : L'avete capito che Palamara è la foglia di fico, sì? - Ernesto29296958 : RT @Libero_official: Per Luca #Palamara nuove accuse di #corruzione: a #Capri hotel di lusso, scooter e multe pagate per orientare le sente… - sospetto1 : RT @Libero_official: Secondo la procura di #Perugia, #Palamara svelò segreti contro i suoi nemici al #FattoQuotidiano di Marco #Travaglio… -