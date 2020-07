Laviano: a 40anni dal sisma dell’Irpinia in scena “il fulmine nella terra” (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLaviano (Sa) – A quarant’anni dal terremoto del 23 novembre 1980 che colpì i comuni dell’Irpinia e del cratere salernitano, arriva a Laviano, il progetto “In luogo del terremoto”, promosso dall’associazione La Prediletta, in collaborazione con la presidenza del consiglio regionale della Campania. Un viaggio culturale tra i comuni che furono maggiormente colpiti dal terremoto dell’Irpinia, raccontato in un monologo teatrale dal titolo “Il fulmine nella terra”. Irpinia 1980” interpretato da Orazio Cerino, scritto e diretto da Mirko Di Martino, produzione Teatro dell’Osso. Un evento che si svolgerà domenica 26 luglio alle ore 21 presso la villa comunale della cittadina di Laviano. Produzione culturale ... Leggi su anteprima24

