Insubria | aule piene per un terzo Laboratori garantiti alle matricole

Varese, 25 luglio 2020 - Posti limitati per le lezioni in presenza e didattica a distanza: l’università dell’Insubria ha predisposto il protocollo per la Fase 3 che entrerà in vigore a partire dal 24 ...

L’Università dell’Insubria riapre le porte agli studenti ma con regole precise e nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall’emergenza Covid19. Il protocollo per la Fase 3 entra in vigore il 24 ...

