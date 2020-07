Incendio a Gallicano, coinvolta l’Alta Velocità ferroviaria (Di sabato 25 luglio 2020) Incendio a Gallicano, nel Lazio le fiamme lambiscono i binari dell’Alta Velocità ferroviaria. Sul posto i Vigili del Fuoco Un Incendio a Gallicano, nel Lazio, sta compromettendo l’Alta velocità ferroviaria nel tratto laziale. Nel pomeriggio di oggi si sono sviluppate le fiamme che stanno devastando i campi che lambiscono i binari delle FS. L’Incendio è divampato all’altezza della Galleria “Gallicano”, tra i comuni di Colonna, San Cesareo e Zagarolo, hinterland romano. Uno snodo quindi fondamentale dell’alta velocità, che collega il Nord ed il Sud, dalle parti di via Casilina. I treni, arrivati in quella zona, “La Giara”, sono costretti a rallentare per una situazione di ... Leggi su bloglive

