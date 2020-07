Il mostro "baby pensioni", costano come il reddito di cittadinanza e più di Quota 100 (Di sabato 25 luglio 2020) Molti esperti sostengono che le pensioni baby costano alle casse dello Stato circa 7 miliardi di euro all’ anno (0,4% Pil nazionale). Praticamente lo stesso importo previsto quest’anno per il reddito/pensione di cittadinanza e addirittura superiore di quasi 2 mld della spesa 2020 per pagare gli assegni pensionistici per Quota 100. Lo rileva la Cgia che ha confrontato i dati Inps dei pensionati baby con la dimensione economica del reddito di cittadinanza e di Quota 100, misure entrambi nel mirino dell’Ue.“Sono quasi 562 mila - rileva Paolo Zabeo - le persone che non timbrano più il cartellino da almeno 40 anni. Di queste, oltre 386 mila sono in massima ... Leggi su huffingtonpost

FedericaCalvia : RT @HuffPostItalia: Il mostro 'baby pensioni', costano come il reddito di cittadinanza e più di Quota 100 - HuffPostItalia : Il mostro 'baby pensioni', costano come il reddito di cittadinanza e più di Quota 100 - floresnimri : hannibal’s il mostro era ???? a baby -

Ultime Notizie dalla rete : mostro baby Il mostro "baby pensioni", costano come il reddito di cittadinanza e più di Quota 100 L'HuffPost Pensioni, Cgia: "Quelle baby costano 2 miliardi più di Quota 100"

Il termine "baby pensionati" è "ovviamente informale - spiega il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, Paolo Zabeo -, non ha alcun fondamento legislativo e abbiamo deciso di racchiudere in quest ...

Katy Perry mostra il pancione con la felpa crop: i top corti sono trendy anche in gravidanza

I crop top, ovvero le canotte e le t-shirt cortissime che lasciano l'ombelico in mostra, sono tra i must-have dell'estate 2020 ma la cosa che solo in pochi avrebbero immaginato è che si sarebbero rive ...

Il termine "baby pensionati" è "ovviamente informale - spiega il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, Paolo Zabeo -, non ha alcun fondamento legislativo e abbiamo deciso di racchiudere in quest ...I crop top, ovvero le canotte e le t-shirt cortissime che lasciano l'ombelico in mostra, sono tra i must-have dell'estate 2020 ma la cosa che solo in pochi avrebbero immaginato è che si sarebbero rive ...