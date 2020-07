Il Manchester United non fa sconti a Inter e Roma: Sanchez e Smalling rischiano di saltare l’Europa League (Di sabato 25 luglio 2020) Nessuno sconto a Inter e Roma. Il Manchester United ha deciso, secondo Sky Sports, di non prolungare gli accordi con le due squadre italiane a proposito di Alexis Sanchez e Chris Smalling. L'obiettivo è quello di venderli subito e dunque si sta provando ad alzare un muro per "spaventare" le due società.Sanchez e Smalling: niente Europa League?caption id="attachment 997089" align="alignnone" width="599" Smalling (getty images)/captionSembra esserci un vero e proprio braccio di ferro in atto tra Manchester United, Inter e Roma. Alexis Sanchez e Chris Smalling, come da accordi, termineranno il campionato con ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Inter, gli aggiornamenti sul futuro di Sanchez e la posizione del #ManUtd - todayng : Sergio Romero considering Manchester United future - Mediagol : Manchester United, #Roma e #Inter avvisate: niente Europa League per Smalling e Sanchez - cn1926it : #Lazio, #Immobile uomo mercato: un top club inglese sull’attaccante - infobetting : Leicester-Manchester United (domenica, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United "Coman, l'ex Juve nel mirino del Manchester United" Corriere dello Sport Sky Sports - Sanchez e Smalling, niente Europa League: lo United non estenderà i prestiti

Secondo 'Sky Sports', il club ha deciso di non prolungare gli accordi con Roma e Inter, anche se l'obiettivo è quello di venderli a titolo definitivo. Alexis Sanchez e Chris Smalling, come da accordi, ...

Juve, Pogba torna di moda

TORINO – Con il nono scudetto consecutivo ormai quasi certo, i bianconeri stanno già pensando alla prossima stagione, con i vari obiettivi di mercato da tenere sotto occhio. Uno dei nomi in cima alla ...

Secondo 'Sky Sports', il club ha deciso di non prolungare gli accordi con Roma e Inter, anche se l'obiettivo è quello di venderli a titolo definitivo. Alexis Sanchez e Chris Smalling, come da accordi, ...TORINO – Con il nono scudetto consecutivo ormai quasi certo, i bianconeri stanno già pensando alla prossima stagione, con i vari obiettivi di mercato da tenere sotto occhio. Uno dei nomi in cima alla ...