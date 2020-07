"I disagi in Liguria sono una narrazione", ma Alessandro Borghese smentisce il ministro De Micheli (Di sabato 25 luglio 2020) Francesca Galici Per il ministro De Micheli i problemi viari in Liguria sarebbero una narrazione di una situazione in risoluzione ma Borghese, in coda, dimostra il contrario Solo pochi giorni fa, il ministro Paola De Micheli ha incontrato i rappresentati del Comitato Salviamo Genova e la Liguria, nato dall'incontro di oltre 20 categorie economiche che rappresentano decine di migliaia di lavoratori. La situazione viaria della Liguria è allo stremo, i blocchi stradali stanno causando un danno economico incalcolabile alla regione. I motivi sono in realtà da attribuire a una concatenazione di cause che in questa pazza estate 2020 hanno raggiunto l'apice. "Incontro negativo. Nessuna risposta", ha ... Leggi su ilgiornale

romi_andrio : RT @FrancoTorre1953: Le parole di #DeMicheli sui disagi prodotti dal caos delle #gallerie delle #autostrade della #Liguria possono tradursi… - beppebalestro : RT @GiovanniToti: Comprendiamo la rabbia di chi sciopera ma sinceramente aumentare i nostri disagi, di questi tempi, a me pare un po’ autol… - GiovanniToti : Comprendiamo la rabbia di chi sciopera ma sinceramente aumentare i nostri disagi, di questi tempi, a me pare un po’… - robkapfas : RT @Robinho_tj: Due anni drammatici per il traffico, due anni complicatissimi per le piccole e medie imprese locali, pè gli abitanti dei qu… - Robinho_tj : Due anni drammatici per il traffico, due anni complicatissimi per le piccole e medie imprese locali, pè gli abitant… -