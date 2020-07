Genoa, Nicola: “La squadra ha giocato senza timore. Pandev deve rifiatare” (Di sabato 25 luglio 2020) L'allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha commentato la partita dei suoi ragazzi contro l'Inter, soffermandosi sulle principali situazioni che hanno caratterizzato il match.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 543899" align="alignnone" width="600" Getty Images/captionLe parole del tecnico rilasciate per Sky Sport: "Abbiamo pagato la qualità dell'Inter. La partita era stata impostata per alzare le pressioni, e i ragazzi hanno dato tutto. Sul primo gol avremmo potuto fare meglio, abbiamo avuto delle occasioni con Jagiello e Rovella, che ha sbagliato un po' la scelta. La squadra ha giocato per fare punti, senza timore reverenziale. Ma la qualità dell'Inter non è di poco conto".LOTTA SALVEZZA - "L'ho già detto dal mio arrivo: dovremo ... Leggi su itasportpress

