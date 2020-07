Gattuso sui contagi in Catalogna: «Non possiamo fare nulla, deve decidere l’UEFA» (Di domenica 26 luglio 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha risposto ad alcune domande nel corso della conferenza al termine della gara contro il Sassuolo «Il Napoli, anche nelle altre gestioni, ha creato tanto e questo mi fa arrabbiare. E’ da anni che ci sono poche squadre nel mondo che ti lasciano gestire le partite. Oggi il Sassuolo ha superato la nostra metà campo dopo 20 minuti. Mi preoccupa la gestione delle partite, ma non solo in vista di Barcellona. Facciamo fatica ed abbiamo il dovere di migliorare». Sui gol annullati al Sassuolo? «Quando una squadra gioca di reparto come noi e mette in fuorigioco gli avversari vuol dire che si è comportata bene. Mi è piaciuta molto la difesa nel primo tempo, nel secondo siamo stati imprecisi in fase di possesso» Milik e Fabian? «E’ un momento di stanchezza, ... Leggi su ilnapolista

