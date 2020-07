Cristallizzati sul Mes. Il Pd con Zingaretti lancia il suo piano, M5S si impunta (Di sabato 25 luglio 2020) Sul Mes è partito un vero e proprio assedio, da parte di Pd e Italia Viva, nei confronti del premier Giuseppe Conte. I 5 stelle sono però determinati a restistere contro la linea di credito europea per i costi sanitari, affiancati nella battaglia dal centrodestra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. “Sono basito dall’insistenza del Pd, concentriamoci sul Recovery”, sottolinea il capo politico M5S Vito Crimi. Il capo del governo, da qualche giorno, ha davvero cominciato a studiare il dossier. C’è però una valutazione tecnica, che non può prescindere dalle considerazioni politiche. I tempi, sia per il Mes che per il Recovey Fund sono stretti. “Adesso l’impegno è rivolto alla ricostruzione di un tessuto, capace di affrontare i rischi che si manifestano e di rilanciare la fiducia nel ... Leggi su huffingtonpost

DarioPanzac89 : RT @HuffPostItalia: Cristallizzati sul Mes. Il Pd con Zingaretti lancia il suo piano, M5S si impunta - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Cristallizzati sul Mes. Il Pd con Zingaretti lancia il suo piano, M5S si impunta - HuffPostItalia : Cristallizzati sul Mes. Il Pd con Zingaretti lancia il suo piano, M5S si impunta -

Ultime Notizie dalla rete : Cristallizzati sul Rimborso credito IVA cristallizzato: alle Sezioni Unite l'ultima parola Ipsoa Cristallizzati sul Mes. Il Pd con Zingaretti lancia il suo piano, M5S si impunta

Assedio dei dem e Italia Viva al premier Giuseppe Conte, che studia il dossier, conscio che i 5 stelle restano in trincea. Anche sul Recovery Plan è bagarre, con Forza Italia che presenta il progetto ...

Bra: “La dea fortuna” arriva sul Belvedere della Rocca

Sarà il capolavoro di Ferzan Ozpetek “La dea fortuna” il nuovo film in calendario nell’ambito della rassegna “Cinema d’estate”. L’appuntamento è per giovedì 30 luglio 2020 nei giardini del Belvedere d ...

Assedio dei dem e Italia Viva al premier Giuseppe Conte, che studia il dossier, conscio che i 5 stelle restano in trincea. Anche sul Recovery Plan è bagarre, con Forza Italia che presenta il progetto ...Sarà il capolavoro di Ferzan Ozpetek “La dea fortuna” il nuovo film in calendario nell’ambito della rassegna “Cinema d’estate”. L’appuntamento è per giovedì 30 luglio 2020 nei giardini del Belvedere d ...