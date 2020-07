Coronavirus: Messico, 7.573 casi in 24 ore (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 25 LUG - Il Messico ha registrato ieri 7.573 nuovi casi di Coronavirus e 737 ulteriori decessi: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio complessivo ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Messico Coronavirus: Messico, 7.573 casi in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Borgonovo, commessa milionaria in Messico per la Olimpia 80

in Messico. L’operazione da un milione e 200 mila euro, una delle ultime messe a segno prima del periodo di chiusura forzata imposto dal coronavirus, a ottobre porterà nel paese sudamericano una linea ...

