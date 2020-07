Coronavirus, 15% di contagi in più in tutto il mondo, in Usa e Brasile situazione critica (Di sabato 25 luglio 2020) L'Oms ha comunicato che i nuovi contagi di Coronavirus nel mondo sono stati almeno 284.196, dato che potrebbe aumentare nelle prossime ore perché non tutti i Paesi hanno aggiornato le loro stime. Si ... Leggi su globalist

SkyTG24 : Coronavirus mondo, oltre 15,7 milioni di casi. Oms: altro record giornaliero di infetti - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.248 • Deceduti: 35.073 (+15, +0%) • Dimessi/Gu… - rtl1025 : ?? Non si è registrato nessun morto per #coronavirus in #Lombardia, non succedeva dal 22 febbraio. Con 7.039 i… - salidaparallela : RT @ElioLannutti: Coronavirus mondo, oltre 15,7 mln di casi. Oms: nuovo record in 24 ore - afelipealdana : RT @theworldindex: Most coronavirus deaths: ????USA: 148,490 ????BRA: 85,385 ????GBR: 45,677 ????MEX: 42,645 ????ITA: 35,097 ????IND: 31,406 ????FRA: 30… -