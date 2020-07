Controlli antidroga anche sulle Mura Cinquanta persone controllate (Di sabato 25 luglio 2020) Polizia di Stato e Guardia di Finanza con l’ausilio di un’unità cinofila hanno controllato nella nottata di venerdì 24 luglio alcuni luoghi della città frequentati dai giovani. Leggi su ecodibergamo

Polizia di Stato e Guardia di Finanza con l’ausilio di un’unità cinofila hanno controllato nella nottata di venerdì 24 luglio alcuni luoghi della città frequentati dai giovani. Si tratta di un servizi ...

Controlli congiunti nelle zone dello spaccio e in chiave anti-assembramenti

Prevenzione e repressione dell’attività di spaccio nelle zone più "calde" e accertamento di eventuali situazioni critiche rispetto al divieto di assembramento previsto dalla normativa anti-Covid19. Qu ...

