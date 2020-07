Cisal, Cavallaro “bene linee di indirizzo per tutela lavoratori P.A.” (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In attesa di un tavolo specifico sullo smart working, quello sottoscritto con il Ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, è un importante accordo che, grazie al confronto e le richieste dei sindacati, e dopo aver ricevuto il disco verde dal Comitato Tecnico-Scientifico del Ministero della Salute, fornisce chiare linee di indirizzo ai vari comparti pubblici per la tutela dei lavoratori e nel contempo degli utenti che vi accedono, garantendo continuità di servizio con opportune e adeguate misure di prevenzione e sicurezza”. Lo ha detto il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, commentando la sottoscrizione del Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ... Leggi su liberoquotidiano

ROMA (ITALPRESS) – “In attesa di un tavolo specifico sullo smart working, quello sottoscritto con il Ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, è un importante accordo che, grazie al confronto ...

Pa: Cavallaro (Cisal), bene linee di indirizzo per tutela lavoratori

Roma, 25 lug 13:05 - (Agenzia Nova) - In attesa di un tavolo specifico sullo smart working, quello sottoscritto con il ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone "è un importante accordo che, gr ...

ROMA (ITALPRESS) – “In attesa di un tavolo specifico sullo smart working, quello sottoscritto con il Ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, è un importante accordo che, grazie al confronto ...Roma, 25 lug 13:05 - (Agenzia Nova) - In attesa di un tavolo specifico sullo smart working, quello sottoscritto con il ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone "è un importante accordo che, gr ...