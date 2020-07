Chievo-Cittadella 4-1, ruggito play off dei clivensi (Di sabato 25 luglio 2020) Il Chievo Verona di Aglietti torna a vincere, e lo fa nel miglior momento possibile, contro un avversario in lotta per i play off. Ieri sera i clivensi hanno vinto nettamente contro il Cittadella, dopo essere stati in svantaggio dopo un bel inizio degli ospiti. L’espulsione di Ghiringhelli, per doppia ammonizione al 38° del primo tempo, ha sicuramente indirizzato la gara dalla parte dei padroni di casa, ma il risultato finale, Chievo-Cittadella 4-1, non lascia spazio a repliche! Tre punti pesanti dunque per il Chievo che è ad un solo punto dai play off con sole 2 gare da giocare. LE FORMAZIONI: Chievo VERONA (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (89° Karamoko), Obi (59° Di ... Leggi su sport.periodicodaily

SokaPlace_ : Kamata Matokeo Ya Soka Jana . . Italy - Serie A FT Milan 1 - 1 Atalanta . . Italy - Serie B FT Livorno 1 - 5 Crot… - Harunlugoya : MATOKEO YA SOKA JANA IJUMAA. Italy - Serie A FT Milan 1 - 1 Atalanta Italy - Serie B FT Livorno 1 - 5 Crotone FT… - _Tiempo_Extra_ : #Futbol #SerieB ???? - Fecha 36 Chievo 4-1 Cittadella Ascoli 2-2 Pordenone Cremonese 0-0 Spezia Cosenza 2-1 Pisa Trap… - ResultadosND : #Chievo (Rigione 42'/ Vignato 45+1'/ Di Noia 63'/ Djordjevic 76') 4-1 Cittadella (Panico 11') (expulsado Ghiringhelli 38') #SerieB ???? - igorsausmikat : RT @scparametro2016: ???? #SerieB ¦ 36ª Rodada Livorno 1x5 Crotone Ascoli 2x2 Pordenone Chievo 4x1 Cittadella Cosenza 2x1 Pisa Cremonese 0x0… -