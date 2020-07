Campania, ondata di caldo africano in arrivo: si sfioreranno i quaranta gradi (Di sabato 25 luglio 2020) ondata di caldo africano nei prossimi giorni. Il termometro toccherà i 40 gradi in molte parti d’Italia. In Campania si raggiungeranno punte di 35/36 gradi. A prevederlo gli esperti del meteo. E questa volta, a differenza delle settimane precedenti, non sarà “una toccata e fuga”. Meteo, atteso caldo africano: in Campania punte di 35 gradi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

marcodimitri1 : Coronavirus in Campania: focolai e nuovi ricoveri, c’è il rischio della seconda ondata - - DinoFuoco : In #Campania 1000 euro di multa se sei senza mascherina, con il #COVID?19 morto da mesi. Il #PD vuole una seconda o… - zazoomblog : Coronavirus in Campania: focolai e nuovi ricoveri cè il rischio della seconda ondata - #Coronavirus #Campania:… - SmorfiaDigitale : Coronavirus in Campania: focolai e nuovi ricoveri, c' il rischio della seconda o... - bizcommunityit : Coronavirus in Campania: focolai e nuovi ricoveri, c'è il rischio della seconda ondata -