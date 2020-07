Calciomercato Inter – Sanchez in bilico, ma arriva il sì di un calciatore (Di sabato 25 luglio 2020) Il Calciomercato Inter si sviluppa su più tavoli come sempre in questo periodo e proprio nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per i nerazzurri che stanno per perdere Alexis Sanchez, ma intanto hanno incassato il sì di un calciatore. La situazione Sanchez Brutte notizie arrivano dall’Inghilterra per quanto riguarda il futuro nerazzurro di Alexis Sanchez. Il Manchester United ha fatto sapere che non prolungherà il prestito del cileno oltre il 5 agosto, quindi Sanchez potrebbe non chiudere la stagione con l’Inter. Una perdita che Antonio Conte non vuole assolutamente, perchè al momento il cileno è l’attaccante più in forma di tutto il pacchetto ... Leggi su giornal

