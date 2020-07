Buddismo occulto: i rituali magici in Thailandia (Di sabato 25 luglio 2020) (Chiang Mai, Thailandia) L’appuntamento con Ajarn Suea, che tradotto significa Maestro Tigre, è fissato per le sette di sera nel crematorio di Ban Fon, un piccolo villaggio nella periferia di Chiang Mai. Sono stato invitato ad assistere e documentare un rituale magico molto particolare, che si può svolgere solo in alcuni giorni dell’anno. Il Maestro, … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Buddismo occulto Che follia: vietato dire "jihad" ilGiornale.it Che follia: vietato dire "jihad"

È questa la strategia dei nuovi persuasori occulti che si battono per le minoranze ... chiamare le mattanze islamiste «terrorismo ispirato alla fede». Quale fede? Il buddhismo? Lo zoroastrismo, che ...

È questa la strategia dei nuovi persuasori occulti che si battono per le minoranze ... chiamare le mattanze islamiste «terrorismo ispirato alla fede». Quale fede? Il buddhismo? Lo zoroastrismo, che ...