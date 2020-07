Brescia Parma streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A (Di sabato 25 luglio 2020) Brescia Parma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Brescia Parma streaming TV – Questa sera, sabato 25 luglio 2020, alle ore 17,15 Brescia e Parma scendono in campo allo stadio Rigamonti (a porte chiuse quindi senza tifosi, vista l’emergenza Coronavirus), partita valida per la 36esima giornata della Serie A 2019-2020. dove vedere Brescia Parma in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel ... Leggi su tpi

tvsporekrani : TV'de Bugün Cumartesi ?? CBC Sport ???? 18.15 Brescia - Parma ???? 20.30 Genoa - Inter ???? 22.45 Napoli - Sassuolo - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieA, oggi #Brescia-#Parma, #Genoa-#Inter e #Napoli-#Sassuolo: probabili formazioni e dove vederle in tv - ParmaLiveTweet : Brescia-Parma, le probabili formazioni di - cmdotcom : #SerieA, oggi #Brescia-#Parma, #Genoa-#Inter e #Napoli-#Sassuolo: probabili formazioni e dove vederle in tv… - MilanForever81 : RT @toMMilanello: Le gare di oggi e i rispettivi obiettivi: 17:15 #BresciaParma - Brescia già in B - Parma già salvo Interesse? ???? 19:30… -