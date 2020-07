Aumentano in Italia le persone scomparse, un esercito di oltre 61mila (Di sabato 25 luglio 2020) I numeri della XXIII Relazione del Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, relativa al periodo 1 gennaio-30 giugno 2020, descrivono un fenomeno di dimensioni rilevanti, spiega nella premessa il Commissario straordinario Silvana Riccio, evidenziando il "trend crescente negli ultimi anni", che "può considerarsi fisiologico e non più emergenziale". "Ciò impone la necessità di un'azione di ricerca, strutturata e pianificata nei vari contesti, in considerazione delle eterogeneità territoriali, coordinata dai prefetti", prosegue il Commissario straordinario, che evidenzia anche "un trend in crescita sotto il profilo della performance dei ritrovamenti da parte delle Forze dell'ordine, con una costante attenzione delle istituzioni nella ricerca", come testimoniano i numeri del primo semestre 2020: su ... Leggi su ilfogliettone

