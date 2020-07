Virus, salgono i contagi: i nuovi positivi ai livelli di metà giugno, Rt vicino a 1 in Campania (Di venerdì 24 luglio 2020) I numeri non sono confortanti. Ieri, non succedeva dal 18 giugno, i nuovi casi giornalieri hanno superato quota 300. Per capire: una settimana prima, giovedì 16 luglio, erano stati 230, ieri... Leggi su ilmattino

I numeri non sono confortanti. Ieri, non succedeva dal 18 giugno, i nuovi casi giornalieri hanno superato quota 300. Per capire: una settimana prima, giovedì 16 luglio, erano stati 230, ieri 306. Anch ...

Bollettino coronavirus Veneto, dati 24 luglio/ +20 infetti e una vittima in più

Anche oggi, venerdì 24 luglio, scopriremo come è evoluta la curva epidemiologica in regione Veneto, grazie al doppio bollettino, quello della mattina e quello della sera, comunicato da Azienda Zero. S ...

