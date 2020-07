Valeria, dopo la rottura con Ciavy parla il single Alessandro: “Il bacio e poi dopo Temptation…” (Di venerdì 24 luglio 2020) Una settimana fa a Temptation Island andava in scena il falò di Ciavy e Valeria. Falò anticipato e finito male: era stato lui a chiedere un confronto anticipato dopo aver visto la fidanzata avvicinarsi e baciare il tentatore Alessandro Basciano. Ma la loro storia, per ammissione di entrambi, era destinata a finire già da molto. Il pr aveva ammesso di non essere più innamorato della compagna da anni mentre Valeria, pur credendo di essere profondamente innamorata del fidanzato, si è resa conto che la loro relazione non avrebbe meritato di essere ancora trascinata. Entrambi, quindi, hanno deciso di lasciarsi. Temptation Island è ancora in corso, dunque la produzione non ha ancora trasmesso quanto è accaduto ... Leggi su caffeinamagazine

