Testaccio, 19enne violentata in strada: così il commesso ha scelto la sua vittima (Di venerdì 24 luglio 2020) Testaccio, 19enne violentata in strada. Il commesso del Pewex avrebbe puntato e avvicinato la giovane già nelle scorse settimane, con battute e attenzioni sopra le righe ma che non avevano fatto suonare nessun campanello d’allarme. Poi ieri la violenza in pieno giorno interrotta solo l’intervento di un cameriere di una pizzeria della zona. Una violenza sessuale in pieno giorno, alle quattro del pomeriggio nel cuore di Testaccio. Autore dell’aggressione un uomo di 50 anni impiegato come commesso nel supermercato Pewex di piazza Santa Maria Liberatrice, arrestato per aver pedinato e abusato di una giovane di 19 anni, a due passi da dove vive con la sua famiglia. A salvare la giovane il cameriere di un ristorante che, notando la scena, è ... Leggi su limemagazine.eu

