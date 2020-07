Temptation Island, c’è un segreto dietro la scelta finale di Valeria? (Di venerdì 24 luglio 2020) Temptation Island è ormai entrato nel vivo. Tra tutti i protagonisti, una delle coppie ha fatto parlare molto di sé. Stiamo parlando di quella formata da Valeria e Ciavy. Dopo un falò di confronto anticipato, richiesto dal ragazzo, i due si sono lasciati e, ad aver fatto traboccare il vaso, sarebbe l’atteggiamento di Valeria con il single Alessandro Basciano. Nelle ultime ore, però, è trapelato un sospetto in rete. A ridosso della quarta puntata, infatti, si vocifera che tutto fosse “premeditato” e che Valeria conoscesse Alessandro già prima di arrivare a Temptation Island. Ma cosa c’è di vero? E soprattutto quale era il rapporto che legava i due prima del reality? ... Leggi su kontrokultura

RAFFAEL07976412 : RT @Cortez1958: 'Maria Elena Boschi sullo yacht a Ischia: imbarazzo in Italia Viva, foto rimossa a tempo record. Ma è tardi'. C'è chi si fa… - Claudia80936829 : #Anna Io che penso che sia in tendenza per 'Bando' e inizio a cantare tutta gasata, ma poi mi accorgo che si tratt… - zazoomblog : Temptation Island 2020: Antonella Elia tradita da Pietro il video con la rivelazione - #Temptation #Island #2020:… - zazoomblog : Temptation Island 7: il Riassunto della quarta puntata - #Temptation #Island #Riassunto #della - infoitcultura : Annamaria piena di rabbia | Falò di confronto immediato a Temptation Island -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island 2020 quinta puntata: streaming, video e anticipazioni Novella 2000 I cinque momenti imperdibili della quarta puntata di Temptation Island

La puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 23 luglio, ha regalato agli spettatori di Canale 5 dei momenti davvero intensi, dove emozioni, sgomento e incredulità hanno determinato le reazi ...

Temptation Island, Anna contro Andrea: “Sei un paracu*o”

Andrea sempre più furioso a Temptation Island 2020, ma Anna si scaglia contro di lui: “E’ un paracu*o. Sta crescendo con mei e poi ci saranno altre donne”. Andrea sempre più deluso da Anna che continu ...

La puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 23 luglio, ha regalato agli spettatori di Canale 5 dei momenti davvero intensi, dove emozioni, sgomento e incredulità hanno determinato le reazi ...Andrea sempre più furioso a Temptation Island 2020, ma Anna si scaglia contro di lui: “E’ un paracu*o. Sta crescendo con mei e poi ci saranno altre donne”. Andrea sempre più deluso da Anna che continu ...