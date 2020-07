Scuola, Azzolina e la prova tv sui nuovi banchi a ‘In Onda’: “Polemiche stucchevoli. Salvini? Diffonde fake news. Sì a un confronto con lui” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Salvini? Sono assolutamente disponibile a un confronto con lui per rispondere a tutte le fake news che ormai quotidianamente racconta sulla Scuola. Naturalmente sono pronta a parlare di Scuola e non di propaganda”. Sono le parole della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenuta a “In Onda”, su La7. La ministra, che si è sottoposta a una ‘prova tv’ sedendosi su uno dei banchi monoposto previsti per il prossimo anno scolastico, puntualizza: “Chiaramente si tratta di banchi che saranno utilizzati nelle scuole secondarie di primo grado e in quelle di secondo grado. Per i bambini più piccoli i banchi devono essere diversi. Noi abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

